Pläne in Korntal-Münchingen: Sorge vor Ghetto-Bildung – Kritik an Massenunterkunft im Westen

Während in Korntal in der Lilienthalstraße 2 eine Gewerbeimmobilie zu einer Kreisunterkunft für 300 Flüchtlinge umgebaut wird, wird etwas entfernt im Rathaus am Saalplatz kritisch darüber diskutiert. Die Stadt mietet in der Gemeinschaftsunterkunft Räume für 80 Personen an. Sie bietet ihnen dort längerfristig ein Dach über dem Kopf. Für die Anschlussunterbringung sind die Kommunen zuständig. Der Bereich mit separatem Eingang ist in vier Wohngruppen unterteilt, mit je einer Gemeinschaftsküche und gemeinsamen Bädern.

Die Monatsmiete kostet die Stadt rund 22.000 Euro. Das kommt sie zwar günstiger als für andere Standorte mit zugleich weniger Personen. Dennoch finden die Gemeinderäte die Summe zu hoch, zumal die Unterkunft aus ihrer Sicht unzureichend ist. Die Preisgestaltung erscheine, höflich formuliert, „fragwürdig“, meint der CDU-Fraktionschef Oliver Nauth: 27 Euro pro Quadratmeter seien umgerechnet auf eine 100 Quadratmeter große Wohnung 2700 Euro Kaltmiete - das sei Luxus. „Man kann sich schon die Frage nach der Marktüblichkeit stellen“, sagte der Fraktionschef der FDP, Peter Ott.

Die Sorge vor einem „Ghetto“ im Westen Korntals ist groß

Darüber hinaus fürchten die Gemeinderäte die Häufung von Unterkünften auf engem Raum samt Folgen: Nahe der Lilienthalstraße wohnen bereits Geflüchtete. Und an der Markungsgrenze, in Stuttgart-Weilimdorf, geht 2029 eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Betrieb - mit 1300 Plätzen plus 500 Notplätzen. Die Sorge vor einem „Ghetto“ im Westen Korntals ist groß. Peter Ott sagte, er sei allein schon über die „Zusammenballung von 300 Flüchtlingen nicht glücklich“. Das erschwere die Integration. Ähnlich äußerte sich die Chefin der Freien Wähler, Marianne Neuffer. Aber „wir sehen keine Alternative“.

Diese Auffassung teilt die Stadtverwaltung: Die Anmietung der Räume sei „dringend erforderlich“, um die Bedarfe zu decken. Durch die Inbetriebnahme erhält die Stadt zwar eine Anrechnung von 80 Prozent der maximalen Belegungszahl, sodass sie dann keine Flüchtlinge zur Anschlussunterbringung mehr zugewiesen bekommt. Allerdings muss sie dieses Jahr noch 47 Flüchtlinge aufnehmen. Unter anderem rechnet sie zudem mit je 50 bis 55 Menschen aus der Ukraine in 2026 und 2027.

Bis August soll die Gemeinschaftsunterkunft in Korntal fertig sein

Und: Die Lilienthalstraße dient als Ersatz für die Container in der Kornwestheimer Straße 135 im Münchinger Gewerbegebiet. Die Stadt zahlt jeden Monat über 30.000 Euro Kaltmiete, um 44 Geflüchtete unterzubringen. Der Mietvertrag endet zum 31. Januar 2027. Eine Verlängerung ist für die Stadt keine Option, „aufgrund der nicht optimalen Zuschnitte der Container und hohen Mietkosten“.

Im Landratsamt geht man davon aus, dass die Unterkunft in Korntal bis August fertiggestellt ist. Der Umbau dauert länger als gedacht: Laut einer Sprecherin waren zusätzliche Eingriffe in die Gebäudesubstanz sowie größere Veränderungen der Infrastruktur nötig. Einzelne Abschnitte hätten mehr Zeit beansprucht als vorgesehen. Derzeit werde der Brandschutz angepasst. Unterm Strich wird der Umbau nun auch teurer: Die Kosten steigen auf rund vier Millionen Euro - 700.000 Euro mehr als kalkuliert. „Die Umbaukosten werden bei den Mietkosten entsprechend berücksichtigt“, sagt die Sprecherin.

In einer Flüchtlingsunterkunft gibt es regelmäßig Konflikte

Auch die Containeranlage in der Kornwestheimer Straße 133 soll umgebaut werden. So, dass Geflüchtete darin einzeln leben können. Denn eine Unterbringung in Mehrbettzimmern und mit Gemeinschaftsküchen ist laut der Stadtverwaltung für Personen „mit erheblichen psychischen Belastungen oder psychiatrischen Erkrankungen nicht geeignet“. Regelmäßig gebe es Konflikte und Eskalationen. Ziel sind bis Jahresende 17 abgeschlossene Wohneinheiten mit Küchenzeile, Bad und separatem Eingang. Die Verwaltung plant mit Kosten im mittleren sechsstelligen Bereich - grob geschätzt. Die Freie-Wähler-Chefin Neuffer sagte, ihr graue vor der Summe.

Knackpunkt ist nach Ansicht des CDU-Chefs Nauth, dass sich die Stadt selbst um die Flüchtlinge kümmert, statt dies dem Landkreis zu überlassen. Als Folge fehle eine Betreuung in der Nacht und an Wochenenden. Polizeieinsätze werde es daher weiter geben, ebenso „Vandalismus und Krisensituationen von Psychotikern und Rauschgiftabhängigen“.

Der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) widerspricht. Sein Team nehme sich im Gegenteil schwieriger Fälle an, für die sich keiner interessiere. „Da hätte schon Schlimmes passieren können ohne den persönlichen Einsatz über die Dienstzeit hinaus.“