Umstrittene Pläne in Stuttgart Der Abschied vom dreigliedrigen Schulsystem ist richtig
Die Stadt will die Werkrealschulen abschaffen, der Widerstand dagegen wächst. Aber die Pläne sind richtig, meint unsere Redakteurin Viola Volland.
In der Stuttgarter Bildungslandschaft sind große Umwälzungen geplant. Wie weitreichend sie sind, sickert erst nach und nach bei vielen Beteiligten in den Stadtbezirken ein. Stuttgart will sich vom dreigliedrigen Schulsystem verabschieden – das ist ein Umbruch. Leidtragender ist die Werkrealschule. Die Stadt will die Schulform abschaffen.