Umstrittene Polizeisoftware: Die Kapitulation der Moral

Etliche Politiker und Polizeiführer sind sich einig: Nur mit der umstrittenen Analysesoftware des US-Unternehmens Palantir lassen sich schwere Verbrechen und Terroranschläge besser aufklären oder gar verhindern – quasi die Demokratie schützen. Dafür sind die Genannten bereit, ein Programm zu kaufen und anzuwenden, das Daten sammelt, zusammenführt, Verbindungen herstellt. Ohne dass – außer vielleicht den Programmierern selbst – jemand in der Lage ist, die Rechenwege zu verstehen und nachzuvollziehen. Denn wie die Software genau arbeitet, ist Betriebsgeheimnis von Palantir.

Obwohl zudem die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts bereits 2023 Zweifel an solchen Softwarepaketen angemeldet und enge Grenzen für deren Anwendung gesetzt haben, wird an Polizeigesetzen herumgeschraubt, damit das vermeintliche Wunderprogramm in den Rechnern von Ermittlern und Agenten laufen kann. Die Software sei alternativlos, behaupten jene, die sie nutzen wollen.

Dass es zu Palantir keine Alternative gibt, ist eine Lüge

Eine glatte Lüge: Zahlreiche Programme, besonders das polnische DataWalk und französische ChapVision, sind Alternativen, die drei Vorteile in sich vereinbaren : Sie sind verfassungskonform, transparent und in Europa gefertigt. Dass Politiker sagen, ein deutsches Forschungsinstitut habe die Ursprungsversion von Palantir-Gotham geprüft und festgestellt, dass die Daten deutscher Ermittler in Deutschland blieben, ist nur so lange wahr, bis mit dem ersten Update das Programm verändert wird. Es ist unwahrscheinlich , dass jedes Update erst von Experten untersucht wird, um zu garantieren, dass keine Daten in die USA oder gar zu Palantir abfließen.

Palantir – mitgegründet von Peter Thiel, einem Mann, der die Demokratie zu seinem Erzfeind erkoren hat. „Ich glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind“, schrieb er 2009 in einem Aufsatz. An seiner Haltung hat sich nichts geändert. Vielmehr agiert der heute 57-Jährige gegen demokratisch legitimierte Systeme. Er steht für eine Welt, in der private Firmen ohne jede Kontrolle in staatlichen Kernbereichen operieren, für ein Weltbild, in der Menschen überwacht werden. Auch wenn Thiel nicht mehr operativ in der Palantir-Führung arbeitet, nimmt er als Großaktionär und über seine Netzwerke massiv Einfluss auf das Unternehmen. Ohnehin haben die fünf Palantir-Gründer für sich ein alles überstimmendes Stimmrecht bei strategischen Firmenentscheidungen in den Statuten Palantirs verankert.

Im Südwesten schreien die Vorgänge nach einem Untersuchungsausschuss

Dass – wie in Baden-Württemberg – der zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU) sich mit den Details der Software erst gar nicht beschäftigt, sein Staatssekretär den Vertrag nur aus einer Aktennotiz kennt, der Kontrakt mit Palantir selbst von einem Polizeipräsidenten unterschrieben wird, gehört zu einem nach einem Untersuchungsausschuss schreienden Skandal – und zeichnet das Bild eines naiven deutschen Umgangs mit Palantir.

Ein Name, der auf kristallähnliche Artefakte der Magier in Tolkiens „Herr der Ringe“ zurückgeht, mit denen die sich gegenseitig überwachen. „Gefährlich für uns alle sind die Mittel einer Kunst, die tiefer reicht, als wir selbst sie begreifen“, urteilt der „gute Zauberer“ Gandalf über die Palantir. „Solche Dinge sollte man nicht ohne großen Bedacht gebrauchen.“ Tolkien käme das Grausen, könnte er sehen, dass deutsche Politiker und Polizeiführer Palantir ernsthaft kaufen: Sie wollen gegen die Feinde des Rechtsstaates mit der Software eines Feindes des Rechtsstaates kämpfen. So etwas funktioniert in der Welt der Romane. Und in der totalen moralischen wie ethischen Kapitulation. Also in der Welt, in die wir blindlings steuern.