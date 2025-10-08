 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Landtag debattiert über Palantir

Umstrittene Polizeisoftware Landtag debattiert über Palantir

Umstrittene Polizeisoftware: Landtag debattiert über Palantir
1
Selbst im Fußballstadion formiert sich Protest gegen den Einsatz von Palantir. Foto: IMAGO/ActionPictures

Nur mit geballter Faust haben die Grünen im Landeskabinett dem Einsatz von Palantir zugestimmt. Im Landtag ist die Debatte damit noch nicht beendet.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Die Debatte über den geplanten Einsatz der Palantir-Software Gotham bei der baden-württembergischen Polizei ist noch nicht beendet. Am Mittwoch brachte Innenminister Thomas Strobl (CDU) die dafür notwendige Änderung des Polizeigesetzes in den Landtag ein. Im Kern sind sich die Fraktionen einig, dass der Polizei Werkzeuge an die Hand gegeben werden sollen, um Datensätze schneller zu analysieren und so schwere Straftaten zu verhindern. Doch beim Einsatz der Software der US-Firma Palantir scheiden sich die Geister. Besonders kritisierten die Parlamentarier das Vorgehen des Innenministeriums.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Polizeisoftware und Handyortung: Land macht Weg für Palantir und mehr Videoüberwachung frei

Polizeisoftware und Handyortung Land macht Weg für Palantir und mehr Videoüberwachung frei

Gut ein Jahr ist es her, dass die Landesregierung ein weitreichendes Sicherheitspaket auf den Weg gebracht hat. Nun gehen wichtige Gesetzesänderungen in den Landtag.

Schon vor einem Jahr hatten sich Grüne und CDU in der Koalition darauf geeinigt, dass die Polizei eine Analysesoftware an die Hand bekommen soll, um vorhandene Datensätze zu analysieren. Doch während die CDU-Seite der Ansicht war, dass damit auch der Einsatz der Software der US-Firma Palantir abgesprochen war, sorgte das Thema bei den Grünen für Irritation. Unter Auflagen stimmten sie schließlich zu. Denn das Innenministerium hatte im Frühjahr bereits einen Vertrag mit Palantir unterzeichnet, um sich Preisvorteile aus einem bundesweiten Rahmenvertrag zu sichern. 25 Millionen Euro gibt das Land nun für fünf Jahre aus – Nebenkosten für technische Einrichtungen nicht einberechnet.

Grüne nach wie vor gegen Palantir

Grünen-Politiker Oliver Hildenbrand betonte, an seiner kritischen Haltung habe sich nichts geändert. Er kritisierte erneut das Vorgehen : „Für uns war die Reihenfolge immer klar. Erst die geeignete Rechtsgrundlage schaffen, dann eine geeignete Software auswählen und am Schluss einen Vertrag unterzeichnen.“ Zu den Auflagen, die die Grünen nun in den Gesetzentwurf verhandelt haben gehört, dass das Parlamentarische Kontrollgremium, das für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig ist, auch den Einsatz von Palantir überwachen soll.

Unsere Empfehlung für Sie

Umstrittene Analysesoftware: Polizeisoftware vom Demokratiefeind?

Umstrittene Analysesoftware Polizeisoftware vom Demokratiefeind?

Palantir-Gründer Peter Thiel steht auf Kriegsfuß mit der Demokratie. Zu deren umstrittenen Software gibt es längst Alternativen.

Der SPD-Innenpolitiker Sascha Binder hält das für Augenwischerei. Er sei gespannt, wie das Parlamentarische Kontrollgremium überprüfen wolle, dass durch Updates keine Datenlecks entstehen. „Für uns ist das ein Feigenblatt“, sagte Binder und forderte die Grünen auf, dem Gesetzentwurf im Landtag nicht zuzustimmen. FDP-Innenexpertin Julia Goll hatte zudem den Einsatz eines Sachverständigen angeregt.

FDP will Sachverständigen

Goll betonte, auch die Sorgen der Bevölkerung beim Thema Datenschutz müssten ernst genommen werden. Innenminister Strobl erwiderte auf die Sorge um die Überwachung Unbeteiligter erneut, dass mit Hilfe der Software nur Daten bearbeitet werden, die der Polizei ohnehin vorliegen. Die Software dürfe nicht zu jedem Anlass eingesetzt werden. „Es geht hier um schwere und schwerste Straftaten“, sagte er.

Strobl sagte, es sei weiterhin das Ziel, eine souveräne europäische Software entwickeln zu lassen. Das Innenministerium hatte dafür eine Kooperation von Airbus Defence and Space und Schwarz Digits auf den Weg gebracht. Nach Ansicht von Binder geht das zu langsam: Wenn Palantir nur eine Übergangslösung sei, müsse das Ministerium jetzt ausschreiben und sicherstellen, dass in fünf Jahren auf eine andere Software umgestellt werden könne.

Weitere Themen

Schwarzwald: Mann bei Bauarbeiten von Arbeitsmaschine überrollt

Schwarzwald Mann bei Bauarbeiten von Arbeitsmaschine überrollt

Mehrere Bauarbeiter sind auf einer Baustelle an einer Bundesstraße im Schwarzwald zugange. Doch ein 61-Jähriger wird von einer Arbeitsmaschine erfasst. Der Vorfall endet tödlich.
Umstrittene Polizeisoftware: Landtag debattiert über Palantir

Umstrittene Polizeisoftware Landtag debattiert über Palantir

Nur mit geballter Faust haben die Grünen im Landeskabinett dem Einsatz von Palantir zugestimmt. Im Landtag ist die Debatte damit noch nicht beendet.
Von Annika Grah
Baden-Württemberg: Hagel drängt Grüne zu Kurswechsel beim Verbrenner-Aus

Baden-Württemberg Hagel drängt Grüne zu Kurswechsel beim Verbrenner-Aus

CDU-Chef Hagel fordert von den Grünen vor dem „Autogipfel“ im Kanzleramt klare Kante beim Verbrenner-Aus. Der Ministerpräsident will mehr Flexibilität für die Branche.
Ortenaukreis: Elch im Schwarzwald gesichtet - Herkunft unklar

Ortenaukreis Elch im Schwarzwald gesichtet - Herkunft unklar

Ein Elch taucht im Schwarzwald auf - doch in Zoos und Wildparks der Region fehlt kein Tier. Was ein Experte rät, wenn man dem mächtigen Hirsch begegnet.
Klinik in Baden-Württemberg gehört zu den besten der Welt

Klinik in Baden-Württemberg Dieses Krankenhaus gehört zu den besten der Welt

Ein Krankenhaus in Baden-Württemberg ist 2025 nicht nur eines der besten in Deutschland, sondern befindet sich auch in den Top 20 im weltweiten Vergleich.
Von David Hahn
Özdemir: „AfD-Mitglieder gehen ab wie Nachbars Lumpi“

Wenn die Kamera läuft Özdemir: „AfD-Mitglieder gehen ab wie Nachbars Lumpi“

In der ARD-Mediathek-Show „Press Play“ zappt Moderator Louis Klamroth mit Cem Özdemir durch Bewegtbild-Inhalte. Versteht der Grüne sich besser mit Merz als mit Habeck?
Von Michael Maier/KNA
Autogipfel in Berlin: Winfried Kretschmann: Auto-Industrie soll Flexibilität bekommen

Autogipfel in Berlin Winfried Kretschmann: Auto-Industrie soll Flexibilität bekommen

Vor dem „Autogipfel“ im Kanzleramt macht die CDU weiter Druck, das Verbrenner-Aus zu kippen. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen ist zumindest offen für eine Verschiebung.
Baden-Württemberg: Feuer in Jugendherberge - Sieben Leichtverletzte

Baden-Württemberg Feuer in Jugendherberge - Sieben Leichtverletzte

Plötzlicher Feueralarm: Fünf Kinder und zwei Lehrer erleiden leichte Verletzungen, als in Friedrichshafen in einer Jugendherberge ein Brand ausbricht. Die Unterkunft wird evakuiert.
Baden-Württemberg: Tausende Hühner sterben bei Brand - Polizei nennt Ursache

Baden-Württemberg Tausende Hühner sterben bei Brand - Polizei nennt Ursache

In einem Hühnerzuchtbetrieb in Niederstetten bricht ein Feuer aus. Einige Tiere können nach draußen gebracht werden, doch die meisten verenden in den Flammen.
Einsatz in Südwest-Ministerien: Im für Digitalisierung zuständigen Innenministerium stehen 568 Faxgeräte

Einsatz in Südwest-Ministerien Im für Digitalisierung zuständigen Innenministerium stehen 568 Faxgeräte

Mehr als 1.400 Faxgeräte sind in Baden-Württembergs Ministerien noch im Einsatz. Das Innenministerium hält an der alten Technik fest – und stößt auf Unverständnis bei der FDP.
Weitere Artikel zu Polizei Sicherheit
 