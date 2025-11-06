In kurzer Zeit sammelte eine Petition 13.000 Unterschriften gegen die Software. Nun muss sich der Landtag damit befassen.
06.11.2025 - 07:28 Uhr
– Nach dem Sammeln Tausender Unterschriften wird nun eine Online-Petition gegen die Nutzung der US-Software „Gotham“ im Landtag öffentlich verhandelt. Die Petition hatte im Oktober bereits nach wenigen Tagen die notwendige Zahl von 10.000 Unterstützenden für eine Anhörung erzielt. Inzwischen haben laut Initiator Sebastian Müller mehr als 13.000 Menschen unterzeichnet. Die öffentliche Anhörung findet am Donnerstag im Petitionsausschuss des Landtags statt.