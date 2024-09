Für wen käme die Verbeamtung nach der geplanten neuen Laufbahn in Betracht? Eine Abfrage für die SPD ergab: mit Abstand die meisten Profiteure sitzen in der Regierungszentrale.

Andreas Müller 05.09.2024 - 12:00 Uhr

Von den umstrittenen Verbeamtungsplänen der Landesregierung für Geistes- und Sozialwissenschaftler würden vor allem Mitarbeiter des Staatsministeriums von Winfried Kretschmann (Grüne) profitieren. Das ergibt sich aus der Antwort auf eine Anfrage der Landtags-SPD, für die alle Ressorts abgefragt wurden. Von den insgesamt 42 Beschäftigten, die für die geplante neue Laufbahn des höheren Dienstes in Frage kämen, arbeiten danach mit Abstand die meisten, nämlich 26, im vergleichsweise kleinen Staatsministerium. Mit jeweils sechs potenziellen Anwärtern folgen das Grünen-geführte Verkehrsressort und das CDU-geführte Agrarministerium. In anderen, auch großen Ressorts gibt es nur ein bis zwei Kandidaten. Ursprünglich hatte es geheißen, in der Staatskanzlei komme nur eine Handvoll Beschäftigte für die Verbeamtung in Betracht.