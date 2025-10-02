Mit einem Kniff will die Stadt Hechingen den AfD-Parteitag in ihrer Stadthalle verhindern. Das Verwaltungsgericht befand nun: Das geht so nicht. Aber ist das das letzte Wort?
02.10.2025 - 15:40 Uhr
Im Streit um den Landesparteitag in der Stadthalle Hechingen hat sich die AfD zunächst durchgesetzt. Das Verwaltungsgericht gab den Eilanträgen der Partei statt, die gegen die Änderung der Hallenordnung Einspruch erhoben hatten. Der Gemeinderat hatte zu dem Mittel gegriffen, um den geplanten Landesparteitag der AfD am 8. und 9. November 2026 zu verhindern. Das verletze das Recht der AfD auf Gleichbehandlung im politischen Wettbewerb, hieß es in der Mitteilung des Verwaltungsgerichts.