Der Bundeskanzler hält es im Fußball mit Borussia Dortmund. Nun wird Friedrich Merz auf den umstrittenen Videobeweis angesprochen. Er kann sich ein Ende des VAR vorstellen.
06.10.2025 - 12:09 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz kann sich ein Ende des bei Trainern, Spielern und Fußballfans häufig umstrittenen Videobeweises vorstellen. „Ich hätte nichts dagegen, wenn man ihn wieder abschafft und auf die Entscheidung von Schiedsrichtern vertraut“, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung „Caren Miosga“.