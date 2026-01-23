Kanada hat Trumps Einladung zu seinem umstrittenen «Friedensrat» ohnehin nicht direkt angenommen - nun widerruft der US-Präsident sie. Zuvor widersprach Carney einer Aussage Trumps.
23.01.2026 - 04:15 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung an Kanadas Regierungschef Mark Carney zu seinem umstrittenen "Friedensrat" zurückgezogen. Darüber informierte der Republikaner in einem knappen Post auf seiner Online-Plattform Truth Social, ohne einen Grund dafür zu nennen. Am Donnerstag hatte er auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos ein Gründungsdokument des Gremiums unterzeichnet, in dem Kritiker einen Angriff auf die Vereinten Nationen sehen.