Am 80. Geburtstag von US-Präsident Trump wurde direkt vor seinem Amtssitz eine martialische Kampfsport-Show ausgetragen. Sängerin Crow findet für die Veranstaltung deutliche Worte.
16.06.2026 - 11:46 Uhr
Washington - US-Rocksängerin Sheryl Crow hat das Kampfsportspektakel direkt vor dem Weißen Haus am 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Die Veranstaltung am Sonntagabend sei "schändlich und ohne jeden Anstand" gewesen, schrieb die 64-Jährige am Montag (Ortszeit) in ihrer Instagram-Story.