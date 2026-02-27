Umstrittenes Verkehrsprojekt: Erster Schritt zum Umbau von Großkreuzung bei Marbach

Zwischen der Stadt Marbach und dem Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat es zuletzt ziemlich geknallt. Die Behörde hatte die Kommune mit der Nachricht überrascht, im Sommer nicht nur die Murrbrücke auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr erneuern zu lassen, sondern parallel auch gleich im weiteren Verlauf Richtung Ludwigsburg die Oehlerkreuzung umgestalten zu wollen. Die Stadt fühlte sich überrumpelt und nicht genügend eingebunden bei all dem, was in Stuttgart ausgetüftelt wurde. Gleichwohl hat die Kommune nun in Teilen den Weg für die Aufdimensionierung des Knotenpunkts freigemacht.

Das Verzwickte an der ganzen Sache ist, dass die beiden Streithähne aufeinander angewiesen sind. Beim Umbau der unterhalb von Marbach gelegenen Oehlerkreuzung muss das Land auch auf Gelände operieren, das der Stadt gehört. Das gilt schon bei den vorbereitenden Arbeiten. Für die Verbreiterung des Knotenpunkts ist es nötig, am neckarseitigen Straßenrand Gehölz zu roden. Aus naturschutzrechtlichen Gründen ist dies aber nur bis Ende Februar gestattet. Heißt: ohne grünes Licht der Stadt für die Rodung auf ihren Grundstücken kein Umbau der Kreuzung in diesem Sommer.

Einigung in einem wichtigen Punkt

Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost erwartet demnächst den Verkehrsminister zum Gespräch, um über ein Verkehrskonzept im Bereich der L 1100 zu sprechen. Foto: Werner Kuhnle

Immerhin diese Kuh haben die Kommune und das RP hinter den Kulissen nun aber vom Eis geholt. „In dem Punkt haben wir uns geeinigt und den Rodungsarbeiten zugestimmt“, sagt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost.

Allerdings bedeutet das nicht zwangsläufig, dass an der Oehlerkreuzung in diesem Sommer die Umgestaltung in Angriff genommen werden kann. „Dem Umbau haben wir noch nicht zugestimmt“, stellt Jan Trost klar. Man werde zunächst den Besuch des Verkehrsministers Winfried Hermann abwarten, der Ende März in Marbach erwartet werde. „Bei dem Termin wird es darum gehen, wie ein schlüssiges Verkehrskonzept für den gesamten Bereich ausschauen könnte“, kündigt der Bürgermeister an.

Man werde unter anderem über eine mögliche zweite Brücke über den Neckar zur Gartenschau 2033 sprechen und darüber, wie Fußgänger und Radfahrer von Benningen nach Marbach und umgekehrt sowie über die Landesstraße 1100 geführt werden könnten. „Wir würden uns eine Brücke über die L 1100 wünschen, halten das für die beste Lösung“, betont Trost. Das Regierungspräsidium wiederum präferiert aus Kostengründen bislang eine Unterführung.

Land will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Sollten sich das Land und die Stadt weiter auf keine gemeinsame Strategie einigen, könnte die Stadt ihrerseits die Zustimmung für den Umbau der Kreuzung im Sommer verweigern. Dann würde das RP den Belag wohl lediglich sanieren und den Ausbau verschieben.

Ein Vertreter vom RP hatte unlängst jedoch im Marbacher Gemeinderat hervorgehoben, dass das den Verkehr ein zweites Mal lahmlegen würde. In diesem Sommer indes, wenn die Murrbrücke erneuert wird, werden ohnehin keine Autos von der Oehlerkreuzung aus in Richtung Murr rollen können. Unter anderem aus diesem Grund würde das Land gerne beides in einem Aufwasch erledigen.