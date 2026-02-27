 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Erster Schritt zum Umbau von Großkreuzung bei Marbach

Umstrittenes Verkehrsprojekt Erster Schritt zum Umbau von Großkreuzung bei Marbach

Umstrittenes Verkehrsprojekt: Erster Schritt zum Umbau von Großkreuzung bei Marbach
1
Rund um die Umgestaltung der Oehlerkreuzung bei Marbach sind noch Fragen offen. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz)

Die Oehlerkreuzung an der Straße zwischen Marbach und Ludwigsburg soll umgestaltet werden. Die Stadt hat den nötigen Rodungen zugestimmt. Doch es gibt einen weiteren Haken.

Zwischen der Stadt Marbach und dem Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat es zuletzt ziemlich geknallt. Die Behörde hatte die Kommune mit der Nachricht überrascht, im Sommer nicht nur die Murrbrücke auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr erneuern zu lassen, sondern parallel auch gleich im weiteren Verlauf Richtung Ludwigsburg die Oehlerkreuzung umgestalten zu wollen. Die Stadt fühlte sich überrumpelt und nicht genügend eingebunden bei all dem, was in Stuttgart ausgetüftelt wurde. Gleichwohl hat die Kommune nun in Teilen den Weg für die Aufdimensionierung des Knotenpunkts freigemacht.

 

Das Verzwickte an der ganzen Sache ist, dass die beiden Streithähne aufeinander angewiesen sind. Beim Umbau der unterhalb von Marbach gelegenen Oehlerkreuzung muss das Land auch auf Gelände operieren, das der Stadt gehört. Das gilt schon bei den vorbereitenden Arbeiten. Für die Verbreiterung des Knotenpunkts ist es nötig, am neckarseitigen Straßenrand Gehölz zu roden. Aus naturschutzrechtlichen Gründen ist dies aber nur bis Ende Februar gestattet. Heißt: ohne grünes Licht der Stadt für die Rodung auf ihren Grundstücken kein Umbau der Kreuzung in diesem Sommer.

Einigung in einem wichtigen Punkt

Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost erwartet demnächst den Verkehrsminister zum Gespräch, um über ein Verkehrskonzept im Bereich der L 1100 zu sprechen. Foto: Werner Kuhnle

Immerhin diese Kuh haben die Kommune und das RP hinter den Kulissen nun aber vom Eis geholt. „In dem Punkt haben wir uns geeinigt und den Rodungsarbeiten zugestimmt“, sagt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost.

Allerdings bedeutet das nicht zwangsläufig, dass an der Oehlerkreuzung in diesem Sommer die Umgestaltung in Angriff genommen werden kann. „Dem Umbau haben wir noch nicht zugestimmt“, stellt Jan Trost klar. Man werde zunächst den Besuch des Verkehrsministers Winfried Hermann abwarten, der Ende März in Marbach erwartet werde. „Bei dem Termin wird es darum gehen, wie ein schlüssiges Verkehrskonzept für den gesamten Bereich ausschauen könnte“, kündigt der Bürgermeister an.

Unsere Empfehlung für Sie

Große Pläne für Landesstraße: Firmenchef will Geld für Spielplatz und Straßen-Übertunnelung stiften

Große Pläne für Landesstraße Firmenchef will Geld für Spielplatz und Straßen-Übertunnelung stiften

Der Boss der Firma Hainbuch hat für die Landesstraße von Marbach nach Ludwigsburg ein spektakuläres Konzept entwickeln lassen. Eine „große Summe“ würde er dazu beisteuern.

Man werde unter anderem über eine mögliche zweite Brücke über den Neckar zur Gartenschau 2033 sprechen und darüber, wie Fußgänger und Radfahrer von Benningen nach Marbach und umgekehrt sowie über die Landesstraße 1100 geführt werden könnten. „Wir würden uns eine Brücke über die L 1100 wünschen, halten das für die beste Lösung“, betont Trost. Das Regierungspräsidium wiederum präferiert aus Kostengründen bislang eine Unterführung.

Land will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Sollten sich das Land und die Stadt weiter auf keine gemeinsame Strategie einigen, könnte die Stadt ihrerseits die Zustimmung für den Umbau der Kreuzung im Sommer verweigern. Dann würde das RP den Belag wohl lediglich sanieren und den Ausbau verschieben.

Ein Vertreter vom RP hatte unlängst jedoch im Marbacher Gemeinderat hervorgehoben, dass das den Verkehr ein zweites Mal lahmlegen würde. In diesem Sommer indes, wenn die Murrbrücke erneuert wird, werden ohnehin keine Autos von der Oehlerkreuzung aus in Richtung Murr rollen können. Unter anderem aus diesem Grund würde das Land gerne beides in einem Aufwasch erledigen.

Weitere Themen

Bietigheim-Bissingen: Fahrzeuge eines Autohauses mit Marmorplatten beschädigt

Bietigheim-Bissingen Fahrzeuge eines Autohauses mit Marmorplatten beschädigt

Unbekannte schnappen sich Marmorplatten eines Autohauses in Bietigheim-Bissingen und beschädigen damit vier Fahrzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Geflüchtete in Kornwestheim: Neue Unterkunft beschlossen – Enttäuschung bei Gegnern

Geflüchtete in Kornwestheim Neue Unterkunft beschlossen – Enttäuschung bei Gegnern

Das Wohnheim in der Bolzstraße 25 in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wird bald zur Unterbringung von geflüchteten Ukrainern und Obdachlosen genutzt. Eine BI hatte dagegen gekämpft.
Von Frank Ruppert
Vorfall in Korntal-Münchingen: 16-Jährige attackiert Polizeibeamte – dann klicken die Handschellen

Vorfall in Korntal-Münchingen 16-Jährige attackiert Polizeibeamte – dann klicken die Handschellen

Als Polizeibeamte ihren Ausweis fordern, geht eine Jugendliche am Donnerstag in Münchingen auf die Einsatzkräfte los. Nun muss sie aus mehreren Gründen mit einer Anzeige rechnen.
Von Marius Venturini
Auszeichnung für Kornwestheimer: Für außerordentliches Engagement – Albrecht Kruse erhält Bundesverdienstkreuz

Auszeichnung für Kornwestheimer Für außerordentliches Engagement – Albrecht Kruse erhält Bundesverdienstkreuz

Albrecht Kruse, ehemaliger Geschäftsführer der Kornwestheimer Sata-Gruppe und Ludwigsburger IHK-Präsident, wird mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.
Von Sandra Lesacher
Vaihingen an der Enz: 39-Jähriger tritt Spiegel von Streifenwagen ab

Vaihingen an der Enz 39-Jähriger tritt Spiegel von Streifenwagen ab

Ein 39-Jähriger tritt in Vaihingen an der Enz den Spiegel eines Streifenwagens ab. Der parkte aber direkt am Revier – dementsprechend schnell bekam der Mann es mit der Polizei zu tun.
Von Julia Amrhein
Nach Brand in Murr: „Glitschig wie Fische“ – Feuerwehr holt 3000 Döner-Spieße aus Kühlraum

Nach Brand in Murr „Glitschig wie Fische“ – Feuerwehr holt 3000 Döner-Spieße aus Kühlraum

Der Großeinsatz der Feuerwehr bei einem der größten Döner-Hersteller Deutschlands in Murr (Kreis Ludwigsburg) läuft immer noch. Probleme bereiten gelagerte Spieße.
Von Oliver von Schaewen
Unfall in Bietigheim-Bissingen: Zusammenstoß mit jungem Radfahrer – Polizei sucht Autofahrerin

Unfall in Bietigheim-Bissingen Zusammenstoß mit jungem Radfahrer – Polizei sucht Autofahrerin

In Bietigheim-Bissingen sucht die Polizei eine Autofahrerin, die im Primelweg mit einem 14-jährigen Radfahrer kollidierte. Der Junge hatte ihr wohl zunächst erklärt, ihm gehe es gut.
Von Julia Amrhein
Betrugsfall in Erligheim: Falscher Microsoft-Mitarbeiter bringt 77-Jährigen um sein Geld

Betrugsfall in Erligheim Falscher Microsoft-Mitarbeiter bringt 77-Jährigen um sein Geld

Auf dem Laptop eines 77-Jährigen aus Erligheim taucht eine vermeintliche Nachricht von Microsoft auf. Der Senior gestattet daraufhin Fernzugriff auf seinen Rechner – mit bösen Folgen.
Von Julia Amrhein
Bahnhof Kornwestheim: 51-Jähriger bedroht Fahrgäste mit Schraubenzieher und fordert Geld

Bahnhof Kornwestheim 51-Jähriger bedroht Fahrgäste mit Schraubenzieher und fordert Geld

Ein 51-Jähriger hat Fahrgäste am Bahnhof Kornwestheim bedroht und Geld verlangt. Zunächst entkommt der Mann unerkannt, doch eines der Opfer sieht ihn am nächsten Tag wieder.
Von Julia Amrhein
RKH Klinikum in Ludwigsburg: „Nach einem Schlaganfall ist Kontinuität entscheidend“ – Modell setzt Maßstäbe

RKH Klinikum in Ludwigsburg „Nach einem Schlaganfall ist Kontinuität entscheidend“ – Modell setzt Maßstäbe

Die Schlaganfallversorgung im RKH Klinikum Ludwigsburg setzt auf modernste Medizin und umfassende Nachsorge. Ein innovativer Bluttest im Rettungswagen könnte Leben retten.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Landesstraße Marbach am Neckar Umbau Sperrung
 
 