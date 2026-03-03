Ein altes Video setzt Manuel Hagel kurz vor der Wahl unter Druck. Keine grüne Kampagne stehe dahinter, versichert Kretschmann seinem Koalitionspartner. Der sieht das anders.
03.03.2026 - 13:45 Uhr
Nach der Veröffentlichung eines alten Videos über den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel hat Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) die Grünen für ihre Wahlkampfführung heftig kritisiert. „Das ist eine Kampagne wirklich aus der untersten Schublade“, sagte er im Anschluss an eine Pressekonferenz mit Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart.