37 Hilfsorganisationen verlieren ihre Lizenz in Israel. UN-Chef Guterres warnt vor den Folgen in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten.
03.01.2026 - 01:25 Uhr
New York/Tel Aviv/Berlin - UN-Generalsekretär António Guterres fordert von Israel, den Lizenzentzug für Dutzende internationale Hilfsorganisationen rückgängig zu machen. Israels Maßnahme werde die humanitäre Krise der Palästinenser weiter verschärfen, warnte Guterres nach Angaben seines Sprechers Stéphane Dujarric. Betroffen von Israels Maßnahme sind 37 Organisationen, unter anderem Ärzte ohne Grenzen und Oxfam. Sie lehnen die ab 1. Januar 2026 von Israel geforderte Registrierung als gesetzeswidrig ab.