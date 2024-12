Die Türkei ist Akteur im syrischen Bürgerkrieg und verfolgt die Entwicklungen genau. Der Sturz al-Assads ist für Ankara ein Grund zur Hoffnung.

dpa 08.12.2024 - 12:32 Uhr

Istanbul - Die Türkei hat die internationale Gemeinschaft nach dem Ende der Herrschaft von Präsident Baschar al-Assad dazu aufgerufen, einen geordneten Übergang in Syrien zu unterstützen. "Heute gibt es Hoffnung. Syrien kann das nicht alleine schaffen. Die internationale Gemeinschaft muss das syrische Volk unterstützen", sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan am Rande eines politischen Forums in Doha. Die Türkei werde gemeinsam mit den Nachbarländern beim Wiederaufbau helfen und mit er neuen Regierung zusammenarbeiten. Sein Land stehe in Kontakt mit allen Gruppierungen.