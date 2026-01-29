Umwege am Flughafen Stuttgart: Flughafentunnel an mehreren Tagen voll gesperrt

 
Flughafentunnel an mehreren Tagen voll gesperrt

1
Der Flughafentunnel wird zeitweise dichtgemacht Foto: Caroline Holowiecki

Autofahrer müssen sich auf Umwege gefasst machen. Am Flughafentunnel werden an mehreren Wochenenden Verbindungen gekappt.

Er ist mehr als 500 Meter lang, gut 20 000 Fahrzeuge pro Tag passieren ihn, und er ist der einzige Durchgang im fast fünf Kilometer breiten Riegel, den der Stuttgarter Airport bildet: der Flughafentunnel, der zwischen Stuttgart-Plieningen im Norden und Filderstadt-Bernhausen im Süden unter der Start- und Landebahn hindurchführt. Menschen, die diese Verbindung häufig nutzen, müssen sich – bis in den April hinein – jedoch auf Umwege einstellen.

 

Denn die B-312-Unterführung, die unter der Autobahn hindurch- und vom Flughafentunnel zur Anschlussstelle Plieningen führt, wird an mehreren Wochenenden voll gesperrt. Das hat die Stadt Filderstadt bekannt gegeben. Bereits an diesem Freitag, 30. Januar, um 20 Uhr wird die Verbindung bis Montag, 2. Februar, 4.15 Uhr, gekappt. Weitere Sperrungen stehen zwischen Freitagabend, 6. Februar, und Montagmorgen, 9. Februar, dann zwischen dem 13. und dem 16. März sowie zwischen dem 20. und dem 23. März an. Das Ganze wird sich bis in den April ziehen. Die letzte Sperrung wird am Freitag, 3. April, um 20 Uhr beginnen und bis Samstag, 4. April, 22 Uhr, andauern.

Der Grund: Arbeiten zur Herstellung eines Löschwasserbeckens. Laut einer Flughafen-Sprecherin ist dies ein Projekt der Deutschen Bahn. „Für die Sperrung unter der Autobahn A8 ist die Straßenverkehrsbehörde Stuttgart zuständig, wir haben aufgrund der Wegebeziehung unsere Bevölkerung informiert“, erklärt der Filderstädter Ordnungsamtsleiter Jan-Stefan Blessing.

Im Flughafentunnel werden Daten aufgenommen

An einem dieser Wochenenden, nämlich zwischen dem 6. Februar, 20 Uhr, und dem 8. Februar, 5 Uhr, wird zusätzlich der Flughafentunnel dichtgemacht. Die Wochenend-Sperrung der Autobahnunterführung werde genutzt, um im Tunnel Daten aufzunehmen, die bei der geplanten Erneuerung der dortigen technischen Ausrüstung nötig seien, erklärt die Flughafen-Sprecherin. Gesammelt würden bauliche Angaben zum Putz oder zur Tunneldecke, keine verkehrstechnischen Daten. „An diesem Wochenende ist der Bereich wegen der Arbeiten der DB ohnehin gesperrt, der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Deshalb haben wir die für uns nötigen Arbeiten auf diesen Termin gelegt, um den Eingriff in den öffentlichen Verkehr zu minimieren“, sagt sie.

