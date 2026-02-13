Die Arbeiten rund um den neuen S-Bahnhof verzögern sich, die Vollsperrung der Bahnhofstraße wird erst deutlich später als geplant ausgehoben. Das sind die Gründe.
Über diese Nachricht werden sich etliche Autofahrerinnen und Autofahrer ärgern: Die Vollsperrung der Bahnhofstraße in Sielmingen wird verlängert und bleibt deutlich länger bestehen als zunächst angekündigt. Bereits seit Ende Juni 2025 ist die nördliche Einfahrt in den Filderstädter Stadtteil gesperrt, in diesem März hätte die Strecke wieder freigegeben werden sollen. Dieser Termin ist aber nicht zu halten, wie die Stadtverwaltung Filderstadt nun bekannt gegeben hat. „Aufgrund von Bauarbeiten für die S-Bahn-Verlängerung von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern wird die Vollsperrung der Bahnhofstraße zwischen der Einmündung Industriestraße und der L1209 in Sielmingen bis voraussichtlich Ende Mai 2026 verlängert“, heißt es in einer Mitteilung.