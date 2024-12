Nachdem bereits im vergangenen Jahr Bäume in dem Abschnitt der Schorndorfer Burgstraße gefällt wurden, sind dort nun die letzten beiden Blutpflaumen entfernt worden. Die Stadt erklärt, dass die Bäume vom Pflaumen-Feuerschwamm befallen waren. Was hatte das für Folgen?

Eva Schäfer 31.12.2024 - 08:00 Uhr

Gerade ist nicht unbedingt Radfahrer-Hochsaison, wer aber dieser Tage zu Fuß oder auf dem Radweg entlang der Burgstraße in Schorndorf unterwegs war, dem fielen die beiden Baumstümpfe auf. Mit roten Bändern waren die Reste der beiden Bäume markiert, die nach der Fällung Mitte Dezember übrig waren. Im Sommer haben viele wohl den Schatten der Bäume genossen auf dem Fuß- und Radweg, der eine wichtige Verbindung zum beliebten und im Sommer teils stark frequentierten Oskar-Frech-Bad darstellt. Warum wurden die beiden Bäume entfernt, nachdem bereits im vergangenen Jahr Bäume an diesem Abschnitt kurz vor der Bushaltestelle Johannesstraße weichen mussten? „Die beiden in der Burgstraße gefällten Bäume waren Blutpflaumen, die vom Pflaumen-Feuerschwamm befallen waren. Dieser Pilz befällt das Holz, wenn Risse am Stamm oder an den Ästen durch Frost, Trockenheit oder andere Stressfaktoren entstehen. Der Erreger verursacht eine Weißfäule, bei der das Holz zerstört und in eine faserige Struktur umgewandelt wird“, teilt Stadtsprecher Dominique Wehrle mit.