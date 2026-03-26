Nach einem Ölaustritt an Mexikos Küste drohen laut Umweltschützern Folgen für Korallenriffe und Meerestiere. Präsidentin Sheinbaum verspricht Unterstützung für betroffene Gemeinden.
26.03.2026 - 21:26 Uhr
Veracruz - Nach einer Ölverschmutzung im Golf von Mexiko beteiligen sich laut Behördenangaben in Mexiko rund 2.000 Einsatzkräfte an den Reinigungsarbeiten. Das Öl, das die Küste der Bundesstaaten Veracruz und Tabasco erreichte, sei zum Teil aus einem Schiff ausgelaufen, sagte Präsidentin Claudia Sheinbaum.