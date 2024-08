Gasförderung im Wattenmeer? Das stößt auf Widerstand bei Klimaschützern und bei einer Prominenten Vertreterin der Regierungskoalition.

dpa 16.08.2024 - 18:51 Uhr

Berlin - Mehr als 100 Klimaaktivisten haben vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin gegen die geplanten Gasbohrungen vor der Nordseeinsel Borkum protestiert. Sie hielten ein langes rotes Textilband vor sich, das die rote Linie darstellen sollte, die nicht überschritten werden dürfe. Luisa Neubauer, Organisatorin von Fridays for Future, führte die Demonstration zum Ministerium an.