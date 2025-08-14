Es soll ein globales Abkommen geben, um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch Plastikmüll zu reduzieren. Stunden vor Ende der Verhandlungsfrist sind die Gräben zwischen Ländern tief. Woran hapert es?
14.08.2025 - 05:00 Uhr
Genf - Nach zehntägigem Ringen um einen globalen Vertrag zur Eindämmung der verheerenden Plastikverschmutzung ist das Ergebnis der UN-Konferenz in Genf zunächst mager: Ohne Schlussspurt in den letzten Stunden vor Ablauf der gesetzten Frist drohen die Bemühungen zu scheitern. Die Verhandlungen sollten am Donnerstag enden. Für die Europäische Union sagte Umweltkommissarin Jessika Roswall: "Die EU ist zum Handeln bereit, aber nicht um jeden Preis."