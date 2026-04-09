Argentinien lockert den Schutz von Gletschern. Die Reform soll Investitionen ermöglichen, Kritiker warnen vor Folgen für Wasser und Umwelt.
09.04.2026 - 18:27 Uhr
Buenos Aires - Das Parlament in Argentinien hat eine umstrittene Reform des Gesetzes zum Schutz von Gletschern beschlossen. Die Abgeordnetenkammer stimmte nach stundenlanger Debatte mit 137 zu 111 Stimmen für die Vorlage, die den Schutz von Gletscher- und angrenzende Hochgebirgsgebiete einschränkt und neue wirtschaftliche Projekte – vor allem im Bergbau - ermöglichen soll, wie die Zeitung "La Nación" berichtete.