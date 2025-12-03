Der Umwelt und den Verbrauchern zuliebe sollten Autos in den USA strengere Auflagen beim Kraftstoffverbrauch bekommen. US-Präsident Trump hat da eine andere Meinung.
03.12.2025 - 22:52 Uhr
Washington - Begleitet von Chefs mehrerer Autokonzerne hat US-Präsident Donald Trump Vorgaben Lockerungen von Vorgaben angekündigt, wie viel Kraftstoff Autos und leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten künftig verbrauchen dürfen. Er wolle die "lächerlichen und inakzeptablen" Auflagen seines demokratischen Vorgängers Joe Biden beenden, sagte er im Weißen Haus.