Umweltfreundliche Mobilität Pendeln ohne Auto – ist man da der Dumme?
Wer klimafreundlich unterwegs sein will, stößt oft auf Hindernisse. Drei Geschichten aus einem Team, das gerade einen Landeswettbewerb für ökologisches Pendeln gewonnen hat.
Die motiviertesten ökologischen Pendler im Land kommen aus Tübingen – wenn man einem von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg veranstalteten Wettbewerb glauben will. Sich rekordverdächtig abzustrampeln, war nicht das Ziel der 60 Teams aus Unternehmen und Organisationen, die zwei Wochen lang ihre Pendelwege protokollierten. Der Zweck war es, Menschen einmal zu ermuntern, das Auto stehen zu lassen. Die Arbeitskolleginnen und -kollegen eines Biotechnologie-Unternehmens aus dem Siegerteam sehen sich nicht als Öko-Aktivisten. Sie beschreiben in drei Geschichten die oft frustrierende Realität autofreier Mobilität – und was hilft.