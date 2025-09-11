Ein Fluss ist mit Umweltgift belastet, 12.000 Bachforellen müssen umgesiedelt werden. Wie der Schweizer Fluss Spöl wieder sauber werden soll.
11.09.2025 - 13:24 Uhr
Zernez - In der Schweiz werden rund 12.000 Fische per Hubschrauber aus einem verseuchten Flussbett gebracht. Die Bachforellen werden einige Kilometer flussabwärts wieder ausgesetzt. Im kommenden Jahr soll der Fluss dann von den Schadstoffen gereinigt werden, wie der Direktor des Schweizerischen Nationalparks (SNP), Ruedi Haller, sagt.