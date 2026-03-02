Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht, müssen BMW und Mercedes 2030 den Verkauf klimaschädlicher Verbrenner einstellen. Worauf sich die Kläger berufen.
02.03.2026 - 08:07 Uhr
Zuletzt wurde in Deutschland und Europa politisch wieder viel über das geplante Verbot für Verbrenner-Autos diskutiert. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht einen anderen Weg und wendet sich mit Klimaklagen vor Gericht direkt gegen zwei deutsche Autohersteller. Das Verfahren liegt mittlerweile beim Bundesgerichtshof (BGH).