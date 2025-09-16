Umweltministerin zur Energiewende „Die Rhetorik passt nicht zu den Fakten“
Umweltministerin Walker (Grüne) fordert einen „Herbst der Entscheidungen“ in Sachen Energiewende vom Bund. Die Unsicherheit warnt sie, verursache hohe Kosten.
Das am Montag vorgestellte Energiewende-Monitoring des Bundes bestätigt nach Einschätzung von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) eher den bisherigen Kurs der Energiewende. Sie warnt vor einer Kehrtwende und mahnt den Bund im Interview zu mehr Tempo.