Wegen des Klimawandels kommt die Wasserversorgung zunehmend unter Druck. Das Land lässt seit einigen Jahren die Folgen für alle Städte und Gemeinden untersuchen.

red/dpa/lsw 15.07.2025 - 07:21 Uhr

Der fortschreitende Klimawandel dürfte sich in Zukunft in Baden-Württemberg Prognosen zufolge auch auf die Wasserversorgung auswirken. Im Jahr 2050 müssten rund die Hälfte der Kommunen im Land damit rechnen, dass sie ihren Wasserverbrauch in Spitzenzeiten nicht mehr decken können, teilte das Umweltministerium unter Berufung auf eine Untersuchung mit. Details will Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Mittag in Stuttgart erläutern.