Ab 2035 könnten weiterhin Verbrenner zugelassen werden – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Aus der EU-Kommission sickern nun Details zu einem geplanten Vorschlag durch.
Die deutsche Autoindustrie kann aufatmen – zumindest ein bisschen. Das harte und äußerst umstrittene Verbrenner-Aus ist offensichtlich vom Tisch. Die EU-Kommission will kommende Woche vorschlagen, dass unter bestimmten Bedingungen auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zugelassen werden können. Umweltverbände reagieren entsetzt auf die Nachricht und fordern, an der bisherigen Planung festzuhalten. „Mit diesem Vorschlag wird die Kommission zum Totengräber der hiesigen Autoindustrie und des europäischen Klimaschutzes“, sagt Martin Kaiser, Vorstand von Greenpeace Deutschland.