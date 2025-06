Die EU-Kommission plant eine Initiative, um der zunehmenden Verschmutzung der natürlichen Gewässer Einhalt zu gebieten. Ein Schwerpunkt ist der Kampf gegen die Ewigkeitschemikalie PFAS

Knut Krohn 03.06.2025 - 15:17 Uhr

Wasser ist Fluch und Segen zugleich. Ohne das kühle Nass wäre kein Leben möglich, doch in Zeiten des Klimawandels kommt es immer häufiger zu Extremwetterlagen mit Dürren und Überschwemmungen. Zu einem großen Problem in Europa wird auch die zunehmende Verschmutzung des Wassers. Die EU-Kommission hat darauf reagiert und legt nun in Brüssel die sogenannte Strategie zur Wasser-Resilienz vor, die Maßnahmen zur nachhaltigen Nutzung und den Umgang mit dem Klimawandel umfasst.