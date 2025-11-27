Der Europäische Rechnungshof kritisiert, dass trotz vieler Gesetze und Appelle noch immer zu viel Abfall auf den Deponien landet.
Europas Müllberge werden immer höher. Jeder EU-Bürger verursacht durchschnittlich mehr als 500 Kilogramm Abfall pro Jahr – Tendenz steigend. Die Europäische Union versucht, diese Entwicklung umzukehren, bisher allerdings vergeblich. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Europäischen Rechnungshofes hervor. Trotz vieler Appelle lande noch immer zu viel Müll auf den Deponien, lautet die deutliche Kritik aus Luxemburg.