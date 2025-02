Feuerwehreinsatz in Mundelsheim Kinder zündeln an der Paketstation

Einer Autofahrerin sind am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in der Nähe der Käsberghalle in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) zwei Kinder aufgefallen, die mit Kartons hantierten. Wenig später schlagen Flammen hinter einer Paketstation hervor.