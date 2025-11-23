Teheran gilt als eine der am stärksten verschmutzten Metropolen der Welt. Nun warnte die Umweltbehörde die Bevölkerung eindringlich, da die Luftqualität einen kritischen Wert erreicht hat.
Teheran - Angesichts der drastischen Luftverschmutzung in Teheran hat die Umweltbehörde der Hauptstadt eine Warnung ausgesprochen. Der Luftqualitätsindex liegt demnach derzeit bei dem kritischen Wert von 160, womit die Luft für alle Bevölkerungsgruppen als stark verschmutzt und für ältere Menschen als besonders gefährlich eingestuft wird.