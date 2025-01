Das Amtsgericht Waiblingen wartet seit langem auf den Umzug in einen Neubau. Der soll auf dem ehemaligen Krankenhausareal entstehen – doch es gibt große Probleme mit dem Baugrund.

Annette Clauß 12.01.2025 - 10:35 Uhr

Beim Amtsgericht Waiblingen, das auf mehrere Standorte in sechs Gebäuden in der ganzen Stadt verteilt ist, wartet man seit langem auf einen zentralen Neubau. Als Standort wurde schließlich ein Grundstück auf dem ehemaligen Gelände des Kreiskrankenhauses an der Winnender Straße ausgewählt – in direkter Nachbarschaft zum dort bereits gebauten neuen Grundbuchamt. Der Neubau des Amtsgerichts soll elf Gerichtssäle und knapp 3000 Quadratmeter Verwaltungsflächen haben.