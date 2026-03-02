Umzug nach Gärtringen Die Firma Zweygart verlässt Ehningen
Bei der Zweygart Fachhandelsgruppe stehen die Zeichen auf Veränderung: Die Firma verlagert ihr Logistikzentrum nach Gärtringen. Welche Gründe hinter dem Umzug stecken.
Noch rollen Gabelstapler durch die Hallen, noch werden Waren palettenweise verladen. Doch das Logistikzentrum in Ehningen ist bald Geschichte. Die Zweygart Fachhandelsgruppe gibt das Gelände in den Hinteren Burgwiesen in Ehningen auf – und macht damit Platz für eine ganz andere Zukunft des 1,3 Hektar großen Areals.