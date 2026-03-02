Umzug nach Gärtringen: Die Firma Zweygart verlässt Ehningen

Noch rollen Gabelstapler durch die Hallen, noch werden Waren palettenweise verladen. Doch das Logistikzentrum in Ehningen ist bald Geschichte. Die Zweygart Fachhandelsgruppe gibt das Gelände in den Hinteren Burgwiesen in Ehningen auf – und macht damit Platz für eine ganz andere Zukunft des 1,3 Hektar großen Areals.

Nun steht fest: Das Unternehmen verkauft das Gelände an die Gemeinde Ehningen und plant den Umzug des Logistikzentrums nach Gärtringen. „Der Verkauf bedeutet für die Gemeinde Ehningen und Zweygart eine Win-Win-Situation“, erklärt der Geschäftsführer Erich Steiner auf Anfrage unserer Zeitung. Das derzeitige Gebäude – ein ehemaliges Möbelhaus – entspreche nicht mehr den Anforderungen modernster Lagerlogistik, so Steiner. Zudem liege der Standort inzwischen in einem stetig wachsenden Wohngebiet. Mit dem Verkauf wolle man „ den Weg für die Gemeinde ebnen, die Wohnbauentwicklung weiter zu fördern“.

Neues Logistikzentrum in Gärtringen bis 2028 geplant

Der neue Standort soll in Gärtringen entstehen. Dort sitzt die Hauptverwaltung des Fachhändlers für Werkzeuge, Maschinen, Beschläge, Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik und Industriebedarf. In Gärtringen verfügt das Unternehmen über eigene Flächen – insgesamt rund 20 000 Quadratmeter. „Wir sind derzeit wegen des Bebauungsplans in Gesprächen mit der Gemeinde Gärtringen und den Baubehörden“, sagt Steiner. Das Ziel sei es, das große Gelände sinnvoll zu nutzen und den Umzug und die Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums bis Mitte 2028 umzusetzen. Der Neubau biete für die Firma zahlreiche Vorteile: optimierte Prozesse, stärkere Verzahnung und besserer Lieferservice. Zudem reduziere das neue Gebäude die Klimaemissionen erheblich, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Rund 200 Mitarbeiter arbeiten in der Firmenzentrale in Gärtringen. Foto: Stefanie Schlecht

Für die Belegschaft habe der Standortwechsel keine negativen Folgen. „Der Umzug findet in unmittelbarer Nähe statt und hat demzufolge keinen Einfluss auf unsere Mitarbeiter“, betont der Geschäftsführer. Bis zur Fertigstellung und dem späteren Umzug werde das Logistikzentrum in Ehningen wie gewohnt weiter betrieben – ohne Einschränkungen für Kunden und Mitarbeiter.

Zweygart: 150 Jahre Tradition und neuer Wachstumskurs

Über den Standortwechsel hinaus setzt das Unternehmen auf weiteres Wachstum. In seiner 152-jährigen Firmengeschichte habe sich Zweygart in Baden-Württemberg, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen stark positioniert, so Steiner. „Wir wollen auch in Zukunft in Deutschland qualitativ wachsen.“ Zudem arbeite man strategisch und operativ eng mit der österreichischen Schwestergesellschaft Bergin Werkzeugmärkte zusammen. Das Ziel sei es, sich im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich zu positionieren. Mit dem geplanten Neubau in Gärtringen stelle das Unternehmen dafür die logistischen Weichen.

Die Firma Zweygart Fachhandelsgruppe wurde 1874 von Richard Zweygart in Böblingen als Kolonialwarenhandlung gegründet, bei einem Bombenangriff 1943 zerstört und wieder aufgebaut, im Jahr 2001 erfolgte der Wegzug nach Gärtringen. Das Herzstück des Unternehmens ist die Zentrale in Gärtringen, dort sind knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 2024 gab es einen Eigentümerwechsel an die LIMH Holding AG und eine neue dreiköpfige Geschäftsführung mit Christoph Portmann, Mihails Frolovs und Erich Steiner.