Bundestagswahl 2025 im Rems-Murr-Kreis Stephan Seiter (FDP): „Politik muss faktenbasiert sein“

Stephan Seiter (FDP) will seinen Bundestagseinzug wiederholen. Warum er sich als Stimme für den Mittelstand sieht – und was ihn an sich selbst und anderen Politikern aufregt.