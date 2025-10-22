UN-Charta: Was die Vereinten Nationen im Sinn haben

Der Traum von einem weltweiten Frieden und einem harmonischen Zusammenleben aller Menschen ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Doch das Bemühen darum hat erst spät eingesetzt. Es gipfelt vorerst in den Zielen der Vereinten Nationen, die vor 80 Jahren formuliert worden sind: festgehalten in den 111 Artikeln der UN-Charta, die am 24. Oktober 1945 in Kraft getreten ist.

Was geschah zuvor? Seit Ende des 19. Jahrhunderts gab es internationale Bemühungen, um Kriege einzudämmen und Konflikte friedlich zu schlichten. Den ersten Versuch dazu haben Vertreter von insgesamt 26 Staaten mit den Haager Friedenskonferenzen unternommen. Die erste dieser Konferenzen fand 1898 statt. Der Anstoß dazu kam vom damaligen russischen Zar Nikolaus II. Er hatte ein solchen Treffen angeregt, weil ansonsten „eine Katastrophe“ drohe.

Die folgte dann 16 Jahre später mit dem Ersten Weltkrieg. Zuvor hatte 1907 eine zweite Konferenz in Den Haag stattgefunden, eine dritte war eigentlich für 1914 geplant – dem Jahr, als schließlich der Krieg ausgebrochen ist.

Immerhin hatte sich die Staatengemeinschaft in Den Haag auf einen Schiedsgerichtshof verständigt, der zum Vorbild für den heutigen Internationalen Gerichtshof wurde. Ein Ergebnis der ersten Friedenskonferenz ist zudem die Haager Landkriegsordnung, ein völkerrechtliches Regelwerk für militärische Auseinandersetzungen, das weiterhin Gültigkeit hat.

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs regte US-Präsident Woodrow Wilson mit seinem 14-Programm einen „allgemeinen Verband der Nationen“ an. Der wurde mit dem (in Deutschland) berüchtigten Versailler Friedensvertrag als Völkerbund gegründet. Er trat am 15. November 1920 erstmals zusammen. Dem Völkerbund traten nach und nach 63 Staaten bei. Bei heiklen Streitfällen mit internationaler Beteiligung wie dem Ruhrkonflikt 1923, dem japanischen Angriff auf China 1931, dem Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 und der Sudetenkrise 1938 blieb er ohne Einfluss. Auch den Zweiten Weltkrieg konnte der Völkerbund nicht verhindern.

Wer schuf die Vereinten Nationen?

Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion trafen sich US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premier Winston Churchill im August 1941 auf dem Schlachtschiff „Prince of Wales“. Sie skizzierten dort eine internationale Ordnung für die Zeit nach dem Krieg, der noch lange nicht gewonnen war: die Atlantik-Charta.

In acht Punkten wurden darin folgende Ziele vereinbart: Verzicht auf territoriale Expansion, gleichberechtigter Zugang zum Welthandel und zu Rohstoffen, Verzicht auf militärische Gewalt, Selbstbestimmungsrecht der Völker, Freiheit der Meere.

Auf der sogenannten Arcadia-Konferenz vom 22. Dezember 1941 bis zum 14. Januar 1942 in Washington schlossen sich 26 kriegsführende Staaten den Zielen dieser Charta an und verabschiedeten die „Deklaration der Vereinten Nationen“, mit der sie sich gegenseitigen Beistand zusicherten und einen Separatfrieden mit Hitler und dessen Verbündeten ausschlossen.

Am 25. April 1945, noch bevor Deutschland kapituliert hatte und Japan besiegt war, trafen sich Delegierte aus 50 Staaten, um die Charta der Vereinten Nationen zu formulieren. Sie wurde von den Regierungschefs aller dieser Staaten am 26. Juni 1945 unterzeichnet. US-Präsident Harry S. Truman, Roosevelts Nachfolger, nannte das einen „großartigen Tag in der Geschichte“.

Was steht in der Charta?

Die UN-Charta umfasst 111 Artikel. Sie beschreiben Ziele, Organe, Kompetenzen und Verfahren der neuen Staatengemeinschaft, der inzwischen 193 Nationen angehören. Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR traten 1973 bei, die Schweiz nach einem Volksentscheid erst 2002.

In der Präambel der Charta heißt es unter anderem, die Vereinten Nationen seien „fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren“. Zudem wurden „Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit“ sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau betont. Die UN hatten sich zudem vorgenommen, „den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern“.

Was spricht für eine Reform?

80 Jahre, nachdem sich die Vereinten Nationen formiert haben, zerbröselt die regelbasierte Ordnung, die sie in ihrer Charta skizziert haben. Großmächte wie China, Russland und neuerdings auch die USA scheren sich nicht mehr um die Prinzipien des Staatenbunds. Die UN lieferten „nur leere Worte“, höhnte US-Präsident Donald Trump in der Vollversammlung vor wenigen Wochen. Sie schaffe „allzu oft neue Probleme, die wir lösen müssen“.

Weder im Nahostkonflikt noch in der Ukraine-Krise haben die Vereinten Nationen eine hilfreiche Rolle gespielt. Der von Großmächten dominierte Sicherheitsrat blockiert sich oft selbst. Viele Staaten nutzen die Vollversammlung lediglich als Plattform, um eigene Interessen zu propagieren. Die Vereinten Nationen zeichneten sich durch ihre „Abwesenheit als Friedensstifter“ aus, kritisiert Richard Gowan, UN-Direktor der International Crisis Group.

Seit 25 Jahren wird über eine Reform der Staatengemeinschaft diskutiert. 2005 stellte der damalige UN-Generalseketär Kofi Annan eine 63 Seiten umfassende Agenda vor, die sich unter anderem für eine Erweiterung des Sicherheitsrates aussprach und mehr Kompetenzen für den Generalsekretär forderte. Dazu mehr Geld für Entwicklungshilfe und einen neuen Menschenrechtsrat, der sich um einschlägige Vorkommnisse kümmern sollte.

Zudem gibt es den Vorschlag, die UN mit einem eigenen Parlament zu stärken, ihr eine militärische Eingreiftruppe zur Seite zu stellen, oder um eine Weltumweltorganisation zu erweitern. In Deutschland gibt es Ambitionen auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat.