UN-Charta Was die Vereinten Nationen im Sinn haben
Vor 80 Jahren trat die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. Sie formuliert Ziele für eine bessere Welt. Viele Details der Charta sind eine Utopie geblieben.
Der Traum von einem weltweiten Frieden und einem harmonischen Zusammenleben aller Menschen ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Doch das Bemühen darum hat erst spät eingesetzt. Es gipfelt vorerst in den Zielen der Vereinten Nationen, die vor 80 Jahren formuliert worden sind: festgehalten in den 111 Artikeln der UN-Charta, die am 24. Oktober 1945 in Kraft getreten ist.