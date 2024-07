In Abwasserproben des kriegszerstörten Gazastreifens ist nach palästinensischen und israelischen Angaben das Poliovirus gefunden worden. Die Krankheit Poliomyelitis verursacht irreversible Lähmungen bei Kindern.

red/AFP 18.07.2024 - 23:37 Uhr

In Abwasserproben des kriegszerstörten Gazastreifens ist nach palästinensischen und israelischen Angaben das Poliovirus gefunden worden. Mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef ausgeführte Tests „zeigten das Vorhandensein des Poliovirus“ in dem Palästinensergebiet, erklärte das Gesundheitsministerium des von der Hamas kontrollierten Gazastreifens am Donnerstag. Das israelische Gesundheitsministerium gab seinerseits an, dass in Abwasserproben aus dem Gazastreifen bei der Untersuchung in israelischen Laboren der Poliovirus Typ 2 nachgewiesen worden sei. Demnach hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO Ähnliches festgestellt.