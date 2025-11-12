UN-Klimakonferenz Kalifornien stemmt sich mit Baden-Württemberg gegen Trumps Klimapolitik
Die USA sind nicht bei der Klimakonferenz in Belém. Die ganzen USA? Nein, Kaliforniens Gouverneur nutzt die Gelegenheit, und alte Verbündete zu treffen.
Er ist so etwas wie der heimliche Star der Weltklimakonferenz. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom teilt ohne Scheu in Belém gegen den abwesenden US-Präsidenten aus. Er sagt Sätze wie: „Trump ist nur vorübergehend.“ Und: der Grund, warum er selbst – Newsom – dort sei, sei die Abwesenheit von Führung von den USA.