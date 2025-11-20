Auf dem Gelände der UN-Klimakonferenz in Belém ist laut Reportern der Nachrichtenagentur AFP ein Feuer ausgebrochen.

red/AFP 20.11.2025 - 18:23 Uhr

Das Gelände der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém ist am Donnerstag nach dem Ausbruch eines Feuers evakuiert worden. Die Konferenzteilnehmer versammelten sich ruhig auf einem Platz vor dem Konferenzgelände, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichteten. Zuvor hatten sie gesehen, wie große Flammen im Eingangsbereich in der Nähe der Länderpavillons hochschlugen.