Israel wirft dem UN-Palästinenserhilfswerk vor, von der islamistischen Hamas unterwandert zu sein - und will es nun per Gesetz als Terrororganisation einstufen. UN-Chef Guterres protestiert.

red/dpa 09.10.2024 - 06:43 Uhr

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich deutlich gegen ein vom israelischen Parlament geplantes Gesetz ausgesprochen, das das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA als Terrororganisation einstufen würde. Ein solches Gesetz würde die Anstrengungen, das menschliche Leid und die Spannungen im Gazastreifen - und auch im Westjordanland und in Ostjerusalem - zu lindern, „ersticken“, sagte Guterres in New York. „Es wäre eine Katastrophe in einem jetzt schon kompletten Desaster.“