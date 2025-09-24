Vor den Vereinten Nationen wirbt der ukrainische Präsident für mehr Hilfe für Moldau. Rund um die UN-Generaldebatte fragen sich viele, ob Donald Trump nun wirklich seine Meinung zum Krieg ändert.
24.09.2025 - 17:46 Uhr
New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen um Unterstützung für sein Land geworben - und zugleich eindringlich vor Gefahren für die Weltgemeinschaft gewarnt. Dazu zählten ein weltweites, zerstörerisches Wettrüsten, der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz bei Waffensystemen und das anhaltend aggressive Verhalten Russlands. Selenskyj lobte auch das jüngste Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, der am Rande der UN-Generaldebatte eine russlandkritischere Sicht auf den Krieg angedeutet hatte.