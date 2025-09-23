Frankreichs Präsident muss in New York zu Fuß gehen, weil Straßen für Donald Trumps Kolonne gesperrt sind. Macron ruft Trump kurzerhand auf dem Handy an.
23.09.2025 - 17:32 Uhr
Für eine Fahrzeugkolonne von US-Präsident Donald Trump gesperrte Straßen in New York haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem Besuch der UN-Vollversammlung zu einem Fußmarsch gezwungen. Wie es aus Macrons Umfeld hieß, endete dessen Autofahrt am Montag an einer für den Tross des US-Präsidenten abgesperrten Straße.