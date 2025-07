Der Verein UN Women Germany kritisiert den nur schleppend vorangehenden Fortschritt bei der Einhaltung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.

red/epd 16.07.2025 - 17:44 Uhr

. Der Verein UN Women Germany dringt darauf, Maßnahmen für Geschlechtergerechtigkeit weltweit ausreichend zu finanzieren und umzusetzen. Bisher sei im Bereich Gleichstellung noch keines der Unterziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung erreicht, erklärte das nationale Komitee zur Förderung der Frauenarbeit in den Vereinten Nationen am Mittwoch in Bonn. Beim High-Level Political Forum in New York beraten die UN-Mitgliedsstaaten in New York noch bis 23. Juli über die Fortschritte der Agenda 2030 (Sustainable Development Goals).