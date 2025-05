Eine Besuchergruppe soll Affen am Schwanz gezogen und mit Schokolade gefüttert haben. Der Zoo in Zlin stellt ein Video in die sozialen Netzwerke - auch als Warnung für andere.

dpa 12.05.2025 - 10:20 Uhr

Zlin - Das Verhalten einer Besuchergruppe im Tropenpavillon eines Zoos hat in Tschechien für Empörung gesorgt. Eine Gruppe von Weißkopfsakis, einer Affenart, musste dort offenbar einiges ertragen. "Sie haben die Tiere nicht nur gefüttert, sondern auch berührt, gestreichelt und am Schwanz gezogen", teilte der Tierpark in Zlin mit. Der Zoo stellte ein Video des Zwischenfalls in die sozialen Netzwerke und rief Besucher auf, Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern zu geben. Weißkopfsakis stammen aus dem nordöstlichen Südamerika.