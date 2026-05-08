Geheime UFO-Files jetzt online. Was ist enthalten? Mysteriöse Aufnahmen und alte FBI-Dokumente. Das Pentagon öffnet erstmals Archive für die Öffentlichkeit.
08.05.2026 - 17:47 Uhr
Washington - Außerirdische und andere unbekannte Phänomene: Das US-Verteidigungsministerium hat damit begonnen, neue Akten zu UFOs zu veröffentlichen. Es sei die erste Veröffentlichung bisher geheimer Akten "zu nicht identifizierten anomalen Phänomenen", teilte das Pentagon in Washington mit. Die amerikanische Bevölkerung habe nun sofortigen Zugriff auf die Dokumente.