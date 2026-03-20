In Waiblingen fiel in der Nacht zum Freitag der Strom am Bahnhof aus. Unbekannte Täter manipulierten einen Sicherungskasten gezielt. Die Polizei ermittelt nun.

Sascha Sauer 20.03.2026 - 15:46 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag am Bahnhof von Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen Stromausfall mutwillig verursacht. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sie sich Zugriff zu einem Sicherungskasten und legten gezielt die Stromversorgung lahm. Die Folgen: Das gesamte Bahnhofsgebäude, die Bahnsteige sowie die Anzeigetafeln lagen zeitweise im Dunkeln.