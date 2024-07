Am frühen Samstagmorgen steigen Unbekannte in ein Casino in der Eltinger Straße in Leonberg ein.

Marius Venturini 21.07.2024 - 10:25 Uhr

Unbekannte sind am Samstagmorgen zwischen 0 und 5.15 Uhr in ein Spielcasino in der Eltinger Straße eingebrochen. Sie hebelten Automaten auf und erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld. Der entstandene Schaden am Gebäude kann laut Polizei bislang nicht beziffert werden.