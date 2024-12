In der Pforzheimer Straße in Rutesheim beschädigen Unbekannte in der Nacht von Freitag, 27. Dezember, auf Samstag eine Bushaltestelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Marius Venturini 30.12.2024 - 16:11 Uhr

Einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro haben Unbekannte in Rutesheim verursacht. In der Nacht von Freitag, 28. Dezember, auf Samstag schlugen sie zwischen 22 und 4 Uhr zwei Scheiben einer Bushaltestelle an der Pforzheimer Straße in der Nähe der Autobahnanschlussstelle ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg telefonisch unter: 0 71 52 / 6050 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.