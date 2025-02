Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag in Gerlingen einen Mercedes und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Marius Venturini 17.02.2025 - 15:09 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag in Gerlingen einen Mercedes beschädigt und sich danach von der Unfallstelle entfernt. Zwischen 12.30 und 15 Uhr blieb er auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Dieselstraße mutmaßlich beim Rangieren an dem geparkten Fahrzeug hängen – und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.