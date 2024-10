Ein Unbekannter missachtet in der Nacht von Sonntag auf Montag in Leonberg eine Kontrollstelle. Die anschließende Verfolgungsjagd endet für die Polizei mit hohem Blechschaden, aber ohne Verletzte.

Marius Venturini 14.10.2024 - 10:17 Uhr

Am Ende einer Verfolgungsjagd lag nach einem spektakulären Unfall ein Streifenwagen auf dem Dach – ein Unbekannter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Begonnen hatte der Vorfall mit einer Kontrollstelle der Einsatzkräfte des Polizeireviers Leonberg am frühen Montagmorgen in der Leonberger Grabenstraße. Allerdings wollte sich der bislang unbekannte Autofahrer gegen 0.35 Uhr offensichtlich so gar nicht überprüfen lassen und trat stattdessen aufs Gas.